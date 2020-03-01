- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم، “إنّ ما تقدمه المملكة من أعمال إنسانية مبنية على إستراتيجية ثابتة وواضحة لا تلتفت لأيّ أغراض سياسية أو أيّ اعتبارات دينية أو عرقية، وهو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقاً ومنهجاً في تعاملاتها الإنسانية”.
وأضاف خلال كلمة افتتاحية في #منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني الثاني: “يأتي دور المملكة العربية السعودية وهي تحتضن قمة العشرين لهذا العام، وما يواكبها من نهضة اقتصادية وسياسية وإنسانية؛ مؤكداً حرصها في أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الدولية المشتركة”.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: أعمالنا الإنسانية لا تلتفت لأيّ أغراض سياسية أو اعتبارات دينية أو عرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.