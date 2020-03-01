كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة يهدد زيدان بالإقالة

صحيفة الخليج الالكترونية

يستعد نادي ريال مدريد لاستضافة منافسه برشلونة، وهو يعيش فترة حرجة خاصة عقب تلقيه هزيمة على أرضه بملعب سانتياجو برنابيو، مؤخرًا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف على النادي الملكي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولن يكن ملعب ريال مدريد معينًا له في الكلاسيكو أمام برشلونة في مواجهة الليلة، التي تقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، خاصة إذا ظهر الفريق بحالة فنية سيئة كما حدث أمام السيتي، بالإضافة إلى أن كثيرًا ما تعرض الميرنجي للخسارة على ملعبه ووسط جمهوره أمام الفريق الكتالوني.

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وكشفت مباراة الريال أمام السيتي، عجز واضح من زيدان مدرب الملكي وعدم القدرة على مجابهة جوارديولا ولاعبي السيتي الذين تحكموا في كل شيء بالمباراة، من حيث الضغط أو الدفاع أو المبادرة الهجومية والسيطرة على وسط الملعب.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أمس السبت في تقرير لها، أن ريال مدريد على الرغم أنه لم يخسر على ملعبه سانتياجو برنابيو هذا الموسم، إلا أنه فقد 8 نقاط على ملعبه، مما يعطي مؤشرًا سلبيًا للغاية قبل مواجهة برشلونة الليلة في الدوري.

وتحمل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الليلة، في طياتها الكثير من مؤشرات هذا الموسم في إسبانيا، ففي حالة فوز برشلونة سيوسع الفارق إلى 5 نقاط ويبتعد بالصدارة، مما يضع ريال مدريد في صراع مع أتلتيكو مدريد على الوصافة والمركز الثاني بدل التركيو على المنافسة