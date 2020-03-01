- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور, حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة تأكيدها أن “جميع المصابين بالفيروس متواجدون في مراكز الحجر الصحي وبصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة”.
وقالت المسؤولة بالوزارة بثينة المضف إن دولة الكويت سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية, مضيفةً أن “الحالة الجديدة المُسجلة قادمة من إيران، وهي بالحجر الصحي، وحالتها مستقرة”, وتابعت :”نقوم بفحص جميع القادمين من جمهورية مصر العربية، والتعامل معهم حسب إجراءات الوقاية، وسيكون هناك فحص إضافي في القاهرة، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أية أعراض”.
الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت ارتفع إلى 46 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.