الكويت تسجل إصابة جديدة بكورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور, حيث نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزارة تأكيدها أن “جميع المصابين بالفيروس متواجدون في مراكز الحجر الصحي وبصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة”.

وقالت المسؤولة بالوزارة بثينة المضف إن دولة الكويت سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية, مضيفةً أن “الحالة الجديدة المُسجلة قادمة من إيران، وهي بالحجر الصحي، وحالتها مستقرة”, وتابعت :”نقوم بفحص جميع القادمين من جمهورية مصر العربية، والتعامل معهم حسب إجراءات الوقاية، وسيكون هناك فحص إضافي في القاهرة، للتأكد من عدم قدوم أي شخص من هناك لديه أية أعراض”.

الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الكويت ارتفع إلى 46 حالة.