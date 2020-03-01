“الحج”: وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم تأشيرات العمرة والزيارة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة الحج والعمرة وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا .
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم ، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم ” 00966920002814 ” ، أو عبر البريد الإلكتروني ” [email protected] ” .
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