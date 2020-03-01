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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن القوات الأمريكية ستبدأ على الفور في الانسحاب من أفغانستان، جاء ذلك في أعقاب توقيع بلاده اتفاقاً مع حركة طالبان.
ورداً على سؤال للصحفيين بالبيت الأبيض حول موعد بدء انسحاب الجنود من أفغانستان قال ترمب “اليوم. سيبدأون على الفور”, مضيفاً بأنه “لا ينبغي لأحد أن ينتقد هذه الصفقة، بعد 19 عامًا”، مشيراً إلى المدة الطويلة التي تورطت فيها الولايات المتحدة في الصراع بأفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: القوات الأمريكية ستنسحب”فوراً “من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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