شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. «الصحة» تنشر إرشادات للقادمين من دول سجلت حالات إصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافيك” يتضمن مجموعة من الإرشادات للمواطنين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك في إطار الجهود التوعوية للتعامل مع الفيروس.

وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال ظهرت أعراض مرضية خلال 14 يوماً من وصول المسافر، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، ألم في الحلق، وضيف التنفس فيجب عليه مباشرة الاتصال على مركز 937، والبقاء في المنزل ولبس الكمامة،

وجدّدت الصحة تأكيدها على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

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