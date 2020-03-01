محامي أسرة مبارك يتحدث عن مصير أموال الرئيس الراحل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري الراحل حسني مبارك

أكد فريد الديب محامي أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، أن قرار التحفظ على أموال الأخير ما زال ساريا رغم وفاته.

وقال الديب في تصريح لموقع "الوطن" المصري إن "قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال مبارك ما زال ساريا، ويعني قرار التحفظ على أموال وممتلكات مبارك عدم إمكانية التصرف فيها".

وأضاف الديب أن القرار اتخذ في 28 فبراير عام 2011 بموجب التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في بلاغ قدم له آنذاك، ولم يتم التصرف في التحقيقات إلى الآن.

وعن ثروة الرئيس الراحل حسني مبارك وصف الديب ما يتردد عن حجم الثروة والممتلكات على مدار الأيام الماضية بأنه غير صحيح و"كلام فارغ".