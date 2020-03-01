فيس بوك يحظر الاعلانات المضللة بشأن فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حظر موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي الاعلانات المضللة للمستخدمين، في محاولة لاستغلال أزمة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد " لتحقيق مكاسب مالية".



وقال الموقع في بيان إنه حظر إعلانات "لمنتجات تشير إلى فيروس كورونا بهدف إثارة الذعر أو من أجل الاعلان عن أن منتجات تضمن الشفاء من الفيروس أو الوقاية منه".

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وأضاف الموقع "على سبيل المثال، سوف يتم منع الاعلانات التي تشير إلى أن أقنعة وجه معينة هى الوحيدة التي مازالت متوفرة أو الزعم بأنها تضمن منع تفشي الفيروس".

وأوضح الموقع أنه مستمر في عمله "للحد من انتشار المعلومات المضللة والمحتوى الضار بشأن الفيروس" بالتزامن مع العمل على توصيل المعلومات" التي تصدرها الهيئات الصحية "المتخصصة".

ويشار إلى أنه جرى تسجيل أكثر من 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، الذي بدأ تفشيه في وسط الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019 وأودى الفيروس بحياة نحو 3000 شخص.