أبل تعتزم طرح لوحة مفاتيح للكمبيوتر اللوحي آي باد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير إعلامي عن اعتزام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل طرح لوحة مفاتيح حقيقية لجهاز الكمبيوتر اللوحي الذي تنتجه آي باد بهدف تسهيل استخدام الكمبيوتر الصغير كجهاز كمبيوتر محمول تقليدي والتغلب على الصعوبات الناتجة عن اعتماد الكمبيوتر لوحة مفاتيح افتراضية تعمل باللمس على الشاشة.



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وأشار موقع "ذا إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من المتوقع طرح لوحة المفاتيح الجديدة مع لوحة تتبع مدمجة خلال العام الحالي كشكل من أشكال تحديث الكمبيوتر اللوحي "آي باد برو".

وأشار التقرير إلى أن شركة فوكسكون التايوانية المسؤولة عن إنتاج معظم إنتاج الهواتف الذكية آي فون لصالح شركة أبل، ستكون واحدة من شركات التصنيع الرئيسية التي ستتولى إنتاج لوحة المفاتيح الجديدة، والتي تم تصميمها.

يذكر أن خيارات لوحة المفاتيح الذكية المتاحة حالياً، لا تحتوي على فأرة ولا لوحة تتبع، لذلك يضطر المستخدمون إلى الاعتماد على شاشة اللمس في جهاز الآي باد.