انخفاض شحنات الهاتف الجوال في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

هبطت صادرات الصين من الهواتف المحمولة 38.9% على أساس سنوي في يناير 2020، ليصل إلى 20.8 مليون وحدة، حسب تقرير أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتم طرح ما إجماليه 34 طرازا جديدا من الهاتف المحمول خلال هذه الفترة، بزيادة 6.3% عن الفترة نفسها من العام الفائت، وفق ما ذكرت الأكاديمية، وهي هيئة بحثية تابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأظهرت بيانات واردة من الأكاديمية أن الهواتف المستخدمة لتكنولوجيا 4G لا تزال تحتل حصة الأسد من إجمالي الشحنات، حيث تم إنتاج 15 مليون وحدة، بينما بلغ حجم الشحنات 5.47 مليون وحدة لهواتف بتكنولوجيا 5G.

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في الوقت نفسه، انخفض حجم شحنات الهواتف الذكية في يناير بنسبة 36.6% ليصل إلى 20.4 مليون وحدة، بما شكل 97.8% من إجمالي الشحنات في يناير.

وشكلت العلامات المحلية الصينية 88% من إجمالي شحنات الهاتف الجوال، لتصل إلى 18.32 مليون وحدة في يناير 2020.

وتعمل الحكومة الصينية على وضع سلسلة من التدابير الاقتصادية القوية لمواجهة تراجع النمو نتيجة تنامي فيروس كورونا.

وأعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل 35 حالة وفاة جديدة فيروس كورونا وتسجيل إصابة 573 حالة إضافية بالفيروس، وفقا للأرقام التي نشرتها المفوضية الصحية الوطنية في البلاد.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في جميع أنحاء الصين إلى 2870 شخصا كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى ما يقرب من 80 ألفا.