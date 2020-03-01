طريقتان لاسترداد رسائل واتس اب المحذوفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد خبراء تقنيون لموقع "تك" أنه بالإمكان استرداد رسائل واتس اب المحذوفة بسرعة وسهولة باستخدام غوغل درايف، ورقم هاتف، ولكن يجب عليك استخدام رقم الهاتف نفسه، وحساب غوغل المرتبط بواتس اب، وإلا فلن تنجح العملية.



وأشار الخبراء الى أن استعادة رسائل واتس اب المحذوفة بسهولة ستحتاج إلى تفعيل ميزة (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat Backup من خلال الإعدادات، ويمكنك باتباع الخطوات التالية:

-انتقل إلى تطبيق واتس اب.

-اضغط على (الإعدادات) Settings.

-اضغط على خيار (المحادثات) Chats.

-اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي للمحادثات) Chat backup.

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-اضغط على خيار (نسخ احتياطي لغوغل درايف) backup to google drive.

-ستظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خلالها تحديد المدة الزمنية التي ترغب في أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك يوميًا أم أسبوعيًا أم شهريًا وهذا يرجع لاختيارك.

1- استرداد رسائل واتساب المحذوفة عبر النسخ الاحتياطي السحابي:

إذا قمت بحذف محادثات واتس اب عن طريق الخطأ، فيمكنك استعادتها من النسخة الاحتياطية السحابية. دعنا نقول إن النسخة الاحتياطية قد نُسخت في منتصف الليل وفي الصباح قمت بحذف دردشة عن طريق الخطأ. يمكنك استعادتها بسهولة من خلال الطريقة التالية:

• قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب في هاتفك.

• قم بإعادة تثبيته مرة أخرى، ثم قم بإعداده مستخدماً رقم الهاتف نفسه، وحساب غوغل المرتبط بواتساب.

• بمجرد إعداد التطبيق؛ ستصلك مطالبة باستعادة الرسائل من نسخة احتياطية سحابية، اضغط على خيار (استعادة) Restore.