أحمد بن سعيد: الإمارات مركز دولي لتقنيات تحسين حياة ذوي الاحتياجات الخاصة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن الإمارات أصبحت مركزاً دولياً للتقنيات المتطورة التي تسهم في تحسين حياة أصحاب الهمم، وتمضي قدماً لرفع تنافسيتها كدولة صديقة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا التي يصل عددها إلى نحو مليار نسمة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

وأشار سموه إلى أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، يسهم في جعل الإمارات ودبي أكبر مركز من نوعه في المنطقة لتوفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الذكية الخاصة بهم لبقية أسواق المنطقة واستقطاب المصنعين الدوليين لفتح مكاتب ومراكز تمثيلية لهم في الدولة للغرض نفسه.‬‬

جاءت تصريحات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بمناسبة الإعلان عن انطلاق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الرابعة في الفترة بين 10 و 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في القاعتين 6 و 7 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه :«وضعت الإمارات القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق أصحاب الهمم حسب المعايير العالمية، وعلى المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة مواصلة جهودهم للمضي قدماً في هذه الرحلة بهدف تلبية طموحاتهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم».

وأضاف سموه: دبي تتحول بسرعة قياسية لتصبح مدينة ذكية وبالتالي ما كان ليس ممكناً في السابق أصبح ممكناً مع التطور التكنولوجي وتوفر الحلول الذكية التي ستتيح لذوي الاحتياجات الخاصة قيادة السيارة وأداء معاملاتهم البنكية والتغلب على المعيقات التي كانت تعترض طريق اعتمادهم على أنفسهم وتعزيز تجربة سفرهم وتنقلهم بين المدن والحصول على عمليات إعادة التأهيل المناسبة وغير ذلك من شؤون حياتهم اليومية».

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد، راعي المعرض، بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في دبي والإمارات للارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي توفرها لتمكين أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الرابعة للمعرض الذي تنظمه شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض في دبي، أكثر من 270 شركة ومركزاً تأهيلياً من مختلف دول العالم بنمو نسبته 10% مقارنة بالدورة السابقة في ظل الاهتمام المتزايد باستقطاب التقنيات الحديثة ووضعها تحت سقف واحد لخدمة نحو 50 مليوناً من أصحاب الهمم يعيشون في الشرق الأوسط.

أمل ومستقبل

يتوافق المعرض مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى بناء الأمل والحياة والمستقبل، وجعل الناس بجميع مشاربهم سعداء.

وكان المعرض في دورته الثالثة جذب 245 مشاركاً منهم جهات حكومية وشركات دولية ومراكز تأهيلية من أكثر من 40 بلداً وزاره 8000 متخصص استعرضوا طوال أيامه الثلاثة الخدمات الجديدة التي طرحوها والإنجازات التي حققوها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف بالدور الرئيسي الذي تلعبه التكنولوجيا المتطورة في تحويل حياتهم وجعلها أكثر سهولة واستمتاعاً بمباهج الحياة.

معرفة ورياضة

يشمل المعرض تنظيم «ركن المعرفة» الذي يستضيف مؤتمرات ومحاضرات قيمة على مدى أيامه الثلاثة، تتناول قضايا مهمة منها التمكين والتوظيف والتكنولوجيا، ودور هذه المحاور الثلاثة في دعم أصحاب الهمم بمختلف احتياجاتهم المختلفة.

كذلك، يضم المعرض الصالة الرياضية التي تشمل مباريات ومنافسات تبرز قدرات الرياضيين من أصحاب الهمم وإنجازاتهم في المحافل الرياضية المحلية والدولية، كما تشمل نشاطات ترفيهية وثقافية وطبية وغيرها.‬

قمة سياحية

على غرار الدورة السابقة، يشمل المعرض في دورته الرابعة العديد من النشاطات المهمة التي تمكن أصحاب الهمم وتبرز قدراتهم وطموحاتهم منها "قمة دبي العالمية لتسهيل سياحة أصحاب الهمم"، التي تهدف إلى تسليط الأضواء على التحديات التي يواجهونها أثناء تنقلهم في المطارات والناقلات الجوية والفنادق ومراكز التسوق والسياحة العلاجية وغيرها من القضايا المهمة الأخرى المتعلقة بصناعة السياحة.