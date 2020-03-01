شهر القراءة ينطلق اليوم في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ، الأحد، فعاليات شهر القراءة الوطني على مستوى دولة الإمارات، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الذي حدد شهر مارس/ آذار من كل عام شهراً للقراءة.

واختارت وزارة الثقافة وتنمية المجتمع شعار «متعة القراءة» لشهر القراءة هذا العام، حيث تسعى إلى تحفيز وتشجيع مختلف الجهات في الدولة لإطلاق وتنظيم مبادرات وفعاليات للقراءة، وربطها بالمتعة، وتبني المبادرات الهادفة التي تسهم في تعزيز قيمة ودور القراءة؛ كمصدر للمتعة التي يشعر بها القارئ، وترسيخها عنصراً مهماً في حياة أفراد مجتمع الإمارات.

ويُعد شهر القراءة مناسبة سنوية تشارك خلالها مختلف المؤسسات، سواء الحكومية، أو الخاصة، أو المؤسسات التعليمية والثقافية، عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم، والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية في الدولة.

ويمثل الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015 يوماً فارقاً للعلم والقراءة محلياً، عندما أقرّ مجلس الوزراء، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2016 عاماً للقراءة، حيث أصدر المجلس توجيهاته بالبدء بإعداد إطار وطني متكامل لتخريج جيل قارئ، وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة.

وشكّل يوم 3 مايو/ أيار 2016 منعطفاً تاريخياً هاماً في مسيرة دعم القراءة، حيث وجّه صاحب السمو رئيس الدولة ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمّى «قانون القراءة».

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 التي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيسياً في قطاعات التعليم، والصحة، والثقافة، وتنمية المجتمع، والإعلام، والمحتوى.

كما تم الإعلان عن تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية لجميع المواليد المواطنين في دولة الإمارات بهدف إثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين.