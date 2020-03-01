جامعة زايد تستضيف انتخابات رابطة المحترفين 9 مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد رابطة المحترفين الإماراتية، انتخاباتها في التاسع من مارس الجاري بجامعة زايد في أبوظبي، وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت لجنة الانتخابات الخاصة بالرابطة قد عقدت اجتماعاً في 16 فبراير الماضي برئاسة محمد العامري، وحضور شيخة علي الكعبي نائب الرئيس، وخالد النقبي عضو اللجنة لفحص الترشيحات المقدمة في كل من فئة الرئيس، وفئة نائب الرئيس والعضوية.

وعلى ضوء ذلك قررت قبول الترشيحات المقدمة من كل من: عبدالله ناصر الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال حامد المري عن فئة نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وناصر إبراهيم الظفري، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي وسعيد عبيد الكعبي عن فئة الأعضاء لاستكمالها جميع المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة.

ومن المقرر أن تقترع الأندية المحترفة لاختيار ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة.