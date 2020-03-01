تراجع حاد للأسهم الخليجية بسبب تداعيات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتحت الأسهم الخليجية، أولى جلسات الأسبوع إلى تراجع حاد، إثر ردات الفعل السلبية تجاه أداء الأسهم العالمية التي سجلت أسوء أداء لها، بسبب تداعيات أزمة فيروس «كورونا» على الاقتصاد العالمي وتأثيراتها في أسعار النفط.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي» بنسبة تصل إلى 3.9% حتى منتصف الجلسة، بما يعادل 300 نقطة تقريباً، فيما تراجع مؤشر بورصة الكويت للسوق الرئيسي 4.45%، بينما أوقف التداول على مؤشر «السوق الأول» بعد هبوطه بنسبة 10%، أما المؤشر العام للسوق الكويتي، فتراجع 9.28%.

وهبطت بورصة البحرين 3.15% بما يعادل 52.2 نقطة، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 1.15%.

وسجلت الأسهم العالمية تراجعات قوية خلال تداولاتها الأسبوع الماضي، مما انعكس سلباً في أداء الأسهم الخليجية التي تتبع أداء البورصات العالمية.