شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يمنع التقبيل في عزاء والدته لهذا السبب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في لفتة طريفة، وضع الفنان السوري جورج وسوف لافتة خلال عزاء والدته، الذي أقيم مساء السبت، في كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا؛ لتلقي حالة "الهلع" من انتشار فيروس كورونا بظلالها على مراسم العزاء، الذي شهد تواجد عدد كبير من النجوم.
ونشر رواد مواقع التواصل صورة كانت معلقة بالعزاء مدون عليها:" عذراً حفاظاً على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".
توفيت، والدة الفنان السوري جورج وسوف، فرحة متعب الصدي، عن عمر ناهز 82 عاماً، يوم 21 فبراير بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت الصلاة على جثمان الراحلة بكنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا.
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