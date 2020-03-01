سرطان القولون أشد شراسة لدى الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف العلماء عن سبب شدة خطر سرطان القولون على الشباب واليافعين والذي يعود لتواجد أورام خبيثة خارجه بالتجويف البطني.

تكون الإصابة بذلك المرض أكثر تهديداً لحياة المريض إن كان في مرحلة الشباب أو الطفولة المتأخرة مقارنة بمتوسطي العمر؛ وسعى الباحثون من خلال الدراسة الحالية المنشورة بالمجلة الصادرة عن الكلية الأمريكية للجراحين لمعرفة الأسباب وراء ذلك.

تسهم التشوهات الخلقية في الإصابة بسرطان القولون لدى صغار السن ولكنها نسبة قليلة، وتبين من خلال الدراسة الحالية أن خطر المرض الذي يهدد تلك الفئات العمرية سببه أن التجويف البريتوني (تجويف داخل البطن وخارج القولون) تحدث به أورام خبيثة بدرجة كبيرة خصوصاً لدى المرضى من فئة الأطفال.

يقول الباحثون إن الأعراض التي يُنظر إليها على أنها طبيعية مثل الانتفاخ والشعور بعدم الراحة بمنطقة البطن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عندما يشتكي منها صغار السن والتأكد من أنها ناجمة عن أسباب أخرى غير مقلقة.