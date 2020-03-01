جهاز قابل للارتداء لمرضى الجلطة الدماغية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد المؤتمر العالمي للجلطة الدماغية المنعقد مؤخراً عدداً من التطورات في مجال معالجة الجلطة الدماغية وآثارها، منها جهاز قابل للارتداء يحسن حركة الناجين عن طريق التحفيز الدماغي.

شملت الدراسة 30 مريضاً ممن تعرضوا للجلطة الدماغية ونجوا منها، ولكنهم أصبحوا يعانون المشاكل الحركية، وبعد ارتدائهم للجهاز ظهر لديهم تحسن كبير بنشاط الدماغ، ويرى الباحثون بأن تأكيد النتائج من خلال المزيد من الدراسات يجعل منه حلاً جديداً لمشاكل الحركة لدى تلك الفئة من المرضى.

توصل العلماء من قبل إلى فائدة التحفيز المغناطيسي للدماغ في تغيير النشاط العصبي، وتنظيم الدوائر العصبية، وبالتالي تحسين حركة المرضى، وتوصل الباحثون في الدراسة الحالية إلى إمكانية تحقيق ذلك بواسطة الجهاز الذي قاموا بتصميمه بحيث يرتديه المريض.