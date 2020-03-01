شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص سرطان الجلد من فحص الدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل العلماء لإمكانية تشخيص سرطان الجلد من خلال فحص الدم للكشف عن خلايا المرض، وهي خطوة سوف تسهم في اكتشاف المرض في وقت مبكر ما ينقذ حياة الكثيرين.
تختبئ تلك الخلايا وسط آلاف الخلايا الأخرى خصوصاً بالدم، فعلى سبيل المثال يوجد بالمليلتر الواحد من الدم ما يقل عن 10 خلايا سرطانية وسط مليارات خلايا الدم الحمراء والبيضاء ما يجعل الكشف عنها أمراً صعباً.
انطلقت الدراسة الحالية والمنشورة بـ«المجلة البريطانية للسرطان» من حيث انتهت أبحاث سابقة، وتوصلت إلى مقدرة فحص الدم في الكشف عن خلايا الأورام الجلدية بالدورة الدموية؛ والذي يكشف عن عدم التجانس بخلايا الورم بالدم بطريقة سهلة وسريعة تجعل المريض يخضع للعلاج في وقت مبكر من الإصابة لوقف تطور المرض، وبالتالي تزداد فرصة نجاته.
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