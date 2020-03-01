دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «كورونا» قد يتسبب بتأجيل القمة العربية في الجزائر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك وضعًا عالميًا طارئًا يتعلق بتفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم، ما قد يتسبب في تأجيل القمة العربية المقبلة في الجزائر، حتى منتصف العام الحالي.

وذكر أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أنه قد يتم تأجيل موعد القمة المقرر انعقادها أواخر مارس المقبل، وأن الموعد الجديد لا يمكن أن يتعدى منتصف يونيو المقبل.

وأوضح وزير خارجية الجزائر أن الظروف العالمية، وبالأخص الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد، لافتا إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.