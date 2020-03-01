دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك تستعد لإطلاق التصميم الجديد لتطبيق "ماسنجر"

تستعد شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك"؛ لطرح تصميم جديد لتطبيق "ماسنجر" الخاص بها، يتميز بالبساطة في الاستخدام، يأتي ذلك ضمن خطة إعادة تصميم أكبر للمنصة.

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تشهد عملية التصميم الجديدة بعض التعديلات، مثل حذف علامة discover، حيث تأمل شركة التواصل الاجتماعي إلى دفع مستخدميها إلى قضاء المزيد من الوقت في التواصل المرئي مع الأصدقاء.

كما تأمل في استهلاك المحتوى لا استكشاف روبوتات الدردشة الكتابية المخصصة للتسوق والتواصل مع الشركات وممارسة الألعاب، حيث تجري الشركة التعديلات من أجل إعادة الماسنجر إلى دوره الأساسي كمنصة تراسل تحت قيادة ستان شودنوفسكي، التي تشكل مسألة إزالة جميع العناصر التي تركز على الأعمال التجارية من المنصة. وفق ما جاء بموقع سبوتنيك الإلكتروني.

وكشف جيف هيغينز، مدير التواصل الاجتماعي، شكل التصميم الجديد لتطبيق "فيسبوك ماسنجر"، حيث يتميز التصميم الجديد بتركيزه على قائمة جهات الاتصال المنظمة؛ للترويج لجهات الاتصال الأكثر استخداماً الموجودة على الإنترنت.

وكانت "فيسبوك" أعلنت عن إجرائها تغيير على تطبيقها "ماسنجر" لأول مرة في شهر أغسطس من العام الماضي، على أن تبدأ عملية التحول من الأسبوع المقبل، كما تختبر فيسبوك حالياً تصميماً جديداً لنسخة سطح المكتب.

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ومنحت شركة التواصل الاجتماعي فرصة استثنائية لعدد محدود من مستخدميه؛ لتجربة التصميم الجديد لـ "فيسبوك ماسنجر"؛ لاكتشاف أي عيوب به أيضاً، قبل اعتماده رسمياً خلال الشهرين المقبلين.المزيد:

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