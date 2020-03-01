شكرا لقرائتكم خبر عن مركز مكافحة الأمراض فى ليبيا: لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض الليبى اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل حالات يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد حتى الآن فى البلاد، وأوضح المركز - فى بيان أوردته (بوابة أفريقيا الإخبارية)، أن إجراءاته لمكافحة الأمراض تشمل تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمى، بالإضافة إلى تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ وإعداد دليل طبي للعاملين في المجال، ورفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه تم تسجيل 85.994 حالة إصابة مؤكدة على مستوى العالم.

وكانت منظمة الصحة العالميةذكرت فى آخر بياناتها ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من 3 آلاف شخص، وفق ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأكدت المنظمة أن عدد المصابين بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى اليوم الأحد 86927 شخصا، وأن 79698 منهم في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.

وأفاد تقرير المنظمة بأن الفيروس انتشر حتى الآن في 59 دولة، حيث لا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين بـ3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة)، وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).

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