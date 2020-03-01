شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: سنسقط أى طائرة تخترق المجال الجوى لشمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأحد إن الجيش السورى أعلن إغلاق المجال الجوى فى شمال غرب البلاد أمام الطائرات والطائرات المسيرة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكرى قوله "سيتم التعامل مع أى طيران يخترق مجالنا الجوى على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه".

و فى ذات السياق، نفت وسائل إعلام سورية، إسقاط أى طائرة حكومية فى شمال غرب سوريا.

وقالت الوكالة الرسمية السورية "سانا" فى بيان منذ قليل :"تستمر قوات النظام التركى بتنفيذ أعمال عدوانية ضد قواتنا المسلحة العاملة فى محافظة إدلب وما حولها، سواء باستهداف مواقع جنودنا الذين يواجهون الإرهابيين بشكل مباشر، أو عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المسلحة المصنفة على لائحة الإرهاب وفق القانون الدولى.

وكانت سوريا بددت أمس الأكاذيب والشائعات التى يروج لها رجب طيب أردوغان بتدمير القوات التركية أسلحة كيماوية فى سوريا، الأمر الذى يكشف للجميع أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل سياسة التضليل والأكاذيب لمحاولة رفع معنويات جنوده بعد الخسائر الكبرى التى تكبدها الجيش التركى فى مدينة إدلب السورية، فيما وقعت شخصيات تركية وثيقة تطالب "أردوغان" بسحب القوات التركية من سوريا.

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