وفد من حماس بغزة يغادر إلى القاهرة

غزة/ الخليج 365-

غادر وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة، الأحد، إلى العاصمة المصرية، القاهرة لبحث عدد من الملفات.

وقال مصدر فلسطيني لوكالة الخليج 365 إن الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة، روحي مشتهى.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن الزيارة تأتي من أجل استكمال الحوارات بين القاهرة وحركة حماس.

ولفت إلى أن المباحثات ستُركز على "تحسين الأمور المعيشية لسكان قطاع غزة، في ظل التفاهمات القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين حماس ومصر".

وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، صرّح الأربعاء، بأن وفداً قيادياً من الحركة سيتوجه إلى القاهرة، لبحث قضايا عديدة أبرزها: العلاقات الثنائية، وسبل تخفيف الحصار، والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

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