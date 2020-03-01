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صحيفة الخليج الالكترونية
اقتحم شخص ظهر بحالة غير طبيعية ويحمل سلاحاً أبيض، أحد المطاعم الشهيرة بالرياض، مساء أمس السبت، قبل أن يتم القبض عليه داخل المطعم.
وأظهر مقطع فيديو متداول الشخص وهو يتجول داخل المطعم في حالة غير طبيعية، ويُشهر السلاح الأبيض ويهدد عاملي ومرتادي المطعم.
فيما بيّن مقطع آخر، لحظة الإمساك به وشلّ حركته من قِبل أحد الأشخاص، ليقتاده رجال الأمن بعد ذلك إلى خارج المطعم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بشاب اقتحم مطعماً شهيراً بالرياض بسلاح أبيض (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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