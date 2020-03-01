شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب تعليم جنوب الرياض ينشر نتائج الطلاب المشاركين بمسابقة وزارة التعليم للقرآن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مكتب التعليم بجنوب الرياض نتائج الطلاب المشاركين في مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم، التي أقيمت تصفياتها على مستوى مدارس المكتب خلال الفترة من 10 إلى 17 -6-1441 في مدارس المجد الأهلية بحي (نمار). وجاءت نتائج الطلاب المشاركين في المسابقة على مستوى المكتب كالتالي: Advertisements

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