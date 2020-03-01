شركة "إل جي" تكشف النقاب عن هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "إل جي" النقاب عن هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الجديد، الذي ينتمي لفئة الموديلات الفاخرة.



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وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي V60 ThinQ 5G الجديد يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G، وينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 865 مع ذاكرة وصول عشوائي “RAM” سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، مع إمكانية زيادة الذاكرة الأكبر لما يصل إلى 2 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.

ويشتمل الهاتف V60 ThinQ 5G على شاشة قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تعمل العدسة الرئيسية منها بدقة وضوح 64 ميجابيكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة وضوح 8K، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة وضوح 10 ميجابيكسل، فضلا عن بطارية سعة 5000 أمبير ساعة ونظام التشغيل أندرويد 10.

ومن المقرر أن تطرح "إل جي" هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.