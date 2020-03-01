تعرف على مفاجأة مايكروسوفت لمستخدمي أبل!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_السعودية نيوز

أطلقت عملاق التكنولوجيا الأمريكي مايكروسوفت نسخة مجانية من لعبة الألغاز اليابانية الشهيرة سودوكو Sudoku لأجهزة أبل الجوالة.



وأوضحت مايكروسوفت أن النسخة المجانية تحمل اسم مايكروسوفت سودوكو Microsoft Sudoku، مشيرة إلى أنه يتعين على اللاعب، كما هو معتاد، حل الألغاز من 1 إلى 9، وهناك 6 مستويات مختلفة من الصعوبة.

ووفق بيان الشركة تتوافر طرق لعب بديلة، مثل كتل ذات أشكال غير منتظمة، ومن أجل التحفيز على المدى الطويل تظهر 3 تحديات يوميا، إلى جانب جمع القطع النقدية وشارات الفوز.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يتم إنشاء الألغاز بشكل عشوائي وغير منتظم، حيث لا يظهر اللغز نفسه عدة مرات، كما يمكن للاعب الاستعانة بالأشكال البديلة، التي يتم فيها استبدال الأرقام بالرموز، ويمكن تسجيل عملية العصف الذهني في اللعبة مباشرة، كما يمكن التراجع عن الأخطاء.

وإذا قام اللاعب بربط اللعبة بحساب مايكروسوفت فيمكنه الحصول على إنجازات Xbox Live، ونقل نتائجه إلى أجهزة "آي أو إس" الأخرى، علاوة على أنه يتم تخزين النتائج عند إغلاق التطبيق.

وتتوافر لعبة مايكروسوفت سودوكو مجانا، وتوفر الشركة المطورة للعبة أيضا اشتراكات شهرية وسنوية نظير 2 أو 11 دولارا أمريكيا.

وكانت شركة مايكروسوفت أعلنت منتصف فبراير المنقضي عن طرح نسخة جديدة خاصة من جهازها الشهير لألعاب الفيديو جيم "إكس بوكس"، تحمل شعار ماركة Air Jordan الرياضية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تطرح بها شركة مايكروسوفت أجهزة Xbox One X بتصميمات خاصة، إذ سبق لها أن طرحت نسخة خاصة من جهاز ألعاب الفيديو جيم تكريما للراحل النجم "بول ووكر"، المعروف بدوره في سلسلة أفلام "فاست آند فيريوس" الشهيرة.