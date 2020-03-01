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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إل جي" تقدم الهاتف الفاخر V60 ThinQ 5G والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة "إل جي" النقاب عن هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الجديد، الذي ينتمي لفئة الموديلات الفاخرة.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الذكي V60 ThinQ 5G الجديد يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G، وينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 865 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت، مع إمكانية زيادة الذاكرة الأكبر لما يصل إلى 2 تيرابايت بواسطة بطاقة microSD.
ويشتمل الهاتف V60 ThinQ 5G على شاشة قياس 6.8 بوصة بدقة وضوح 2460×1080 بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تعمل العدسة الرئيسية منها بدقة وضوح 64 ميغابيكسل ويمكنها تسجيل الفيديو بدقة وضوح 8K، إضافة إلى كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة وضوح 10 ميغابيكسل، فضلاً عن بطارية سعة 5000 أمبير ساعة ونظام التشغيل أندرويد 10.
ومن المقرر أن تطرح "إل جي" هاتفها الذكي V60 ThinQ 5G الفاخر في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.
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