شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "وان بلس" تكشف عن مفاجأة الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 عبر 4 صور غامضة، قالت شركة "وان بلس" الصينية لصناعة التكنولوجيا إنها تجهز لإطلاق مفاجأة لعشاقها يوم الثلاثاء المقبل.

ونشرت "وان بلس" على حسابها الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو دعائيا قصيرا، ووضعت تاريخ 3.3.2020 فقط دون توضيح، فيما توقع خبراء أن يكون هاتفا ذكيا جديدا ستطرحه الشركة. Advertisements واكتفت الشركة بعبارة "إنها رائعة". وتتوقع تقارير أن تكون المفاجأة هاتفا ذكيا من سلسلة "وان بلس 8" الجديدة. وتعمدت "وان بلس" نشر صور غامضة مبهمة لمفاجآتها المرتقبة. وفي أكتوبر الماضي، كشفت شركة وان بلس OnePlus الصينية عن أحدث هواتفها الذكية وان بلس 7T برو، الذي يضم كاميرا أمامية ثلاثية في الخلف ومواصفات أرقى من نسخة 7T القياسية.

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