بسبب كورونا.. فرنسا تحظر التقبيل والعراق يمنع التجمهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نصحت دول عدة مواطنيها باتباع مجموعة من القواعد الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشى منطلقا من مدينة ووهان الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وقضى على 2980 شخصا حول العالم.



في فرنسا، يبدو أن المواطنين على موعد مع التخلي مع أحد أكثر العادات المحببة إليهم بشدة لمكافحة الفيروس المتحور، الذي يعرف علميا باسم "كوفيد-19".

وحثّ أوليفيه فيران، وزير الصحة الفرنسي، المواطنين على تجنب استخدام العناق الذي يتضمن تبادل القبلات أثناء الترحيب فيما بينهم، لتجنب انتشار العدوى بالفيروس، وجدد نصيحته للمواطنين بعدم المصافحة سواء عند اللقاء أو الوداع.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن فيران قوله في مؤتمر صحفي السبت "ينصح بتقليل التواصل الاجتماعي الجسدي، وذلك يتضمن تبادل القبلات".

Advertisements

بينما دعت وزارة الصحة العراقية المواطنين إلى تجنب التجمع والتجمهر لأي سبب كان، لاحتواء تفشي فيروس كورونا بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقالت الوزارة العراقية في بيان "ندعو جميع أبناء الشعب إلى الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمع والتجمهر لأي سبب كان، ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والمظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، حماية للجميع من خطر تفشي فيروس كورونا".

وأهابت الوزارة بالجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية التاريخية والوطنية، وإجراء اللازم لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم.

يأتي التحذير بينما تستعد ساحة التحرير وسط بغداد، الأحد، لمليونية دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر، للتأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم ورفضهم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأعلن العراق اكتشاف 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا السبت، 4 منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 13.

وأصاب فيروس كورونا المتحور أكثر من 86 ألفا و905 آخرين حول العالم بعدما تفشى في عشرات الدول، منطلقا من سوق للحيوانات البرية في الصين.