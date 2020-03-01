اليابان تعلن الوفاة السادسة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

حصد فيروس كورونا المستجد المزيد من الأرواح حول العالم، وأوضحت آخر الإحصائيات تسجيل أول حالتي وفاة في تايلاند وأستراليا، فضلا عن إعلان اليابان وفاة عجوز بالفيروس المتحور الذي يطلق عليه علميا اسم "كوفيد-19".



وأعلنت السلطات اليابانية أن رجلا في السبعينيات من عمره توفي في جزيرة هوكايدو، مساء السبت، بعد أن دخل المستشفى يوم 17 يناير/كانون الثاني بسبب مرض آخر، لكن بدأت تظهر عليه أعراض تشبه الإنفلونزا بعد بضعة أسابيع، وثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم 25 فبراير/شباط.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووسائل الإعلام المحلية الأخرى إن السلطات تشتبه في أن الرجل ربما أصيب بالفيروس أثناء وجوده في المستشفى.

وهذه سادس وفاة بفيروس كورونا في اليابان إلى جانب 6 وفيات بين أولئك الذين كانوا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس".

في أستراليا، أعلنت وزارة الصحة وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 78 عاما، كان يخضع للحجر الصحي بعد عودته من السفينة السياحية "دايموند برنسيس" مع أكثر من 150 أستراليا.

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بينما أعلنت السلطات التايلاندية، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، موضحة أنه كان يعاني من حمى الضنك.

في اليونان، ذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 7 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة يوم 26 فبراير/شباط.

وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرا إلى إيطاليا أشد البلدان الأوروبية تضررا بالفيروس.

ويخضع المرضى للعلاج في مستشفيات بالعاصمة أثينا ومدينة سالانيك في الشمال.

قالت وزارة الصحة في الجزائر إنها لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة عدم وجود إلا حالة واحدة مؤكدة لإيطالي تم ترحيله إلى بلده مساء الجمعة، على متن طائرة خاصة مع مساعدة طبية.

وأضافت في بيان السبت: "يجري تعزيز ترتيبات المراقبة واليقظة التي تم وضعها لمواجهة الفيروس بانتظام للتصدي لتطور الوضع".

قضى فيروس كورونا المتحور على 2980 شخصا وأصاب أكثر من 86 ألفا و905 آخرين حول العالم حتى اليوم، بعدما تفشى في ديسمبر/كانون الأول منطلقا من مدينة ووهان الصينية.