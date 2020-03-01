«دائرة صحة أبوظبي» تنفي وجود حالة مصابة بكورونا في أحد المجمعات السكنية بالإمارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أن ما تم تداوله، حول وجود حالة مصابة بفيروس «كوفيد 19» في أحد المجمعات السكنية بالإمارة، بيانات غير صحيحة جاءت من مصادر غير رسمية، في حين أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن الإصابات المؤكدة، وتقوم بذلك بكل شفافية.

وتهيب السلطات الصحية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات والتطورات المحلية الخاصة بفيروس «كوفيد 19» من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التي تصدرها الجهات المختصة، التي ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحي وجميع الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، كما تهيب بالجمهور عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر.

ويتبع القطاع الصحي في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسات وإجراءات صارمة تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الأوبئة والجائحات، ومن ضمنها فيروس «كوفيد 19».

وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي أنها تضع صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19»، وتوعية المجتمع حول تطورات الوضع الصحي بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة.

وتشمل تلك السياسات والإجراءات؛ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والمتابعة الدائمة للوضع الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء في القطاع الصحي، وأنظمة التقصي والإنذار المبكر للحالات المشتبه بإصابتها، وتأهب الفرق الطبية على مدار الساعة، وتوفير المستلزمات الطبية، وقنوات التواصل المباشرة مع الجمهور في حالات الاستفسارات والطوارئ، وصولاً إلى مبادئ الشفافية التامة في الإفصاح عن تطورات الوضع الصحي، وإجراءات فحص المخالطين، وتدابير التقصي النشط، والحجر الصحي الاحترازي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأعلى مستوى لمعايير منظمة الصحة العالمية، حرصاً على سلامة وصحة أفراد المجتمع.