ميكروبات الأمعاء تنبئ بضغط الشريان الرئوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة عن دور ميكروبات الأمعاء في الإصابة بارتفاع ضغط الشريان الرئوي، حيث وُجد أن المرضى لديهم نوع معين من البكتيريا، ونُشرت التفاصيل بمجلة «ارتفاع ضغط الدم».

شملت الدراسة 18 شخصاً تم تشخيصهم من قبل بارتفاع ضغط الشريان الرئوي النوع1، و13 شخصاً يتمتعون بالصحة الجيدة؛ وجُمعت منهم عينات للميكروبات التي تعيش بالأمعاء لدى كل متطوع مع الاستعانة بدراسات جينية للمقارنة بين أنواع البكتريا المتواجدة.

ظهر من النتائج أن مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي لديهم ارتفاع بمستويات توليف مواد تنتجها البكتيريا منها أرجينين، برولين، وأورنيثين، بجانب مواد أخرى؛ وفي المقابل وُجد أن الأصحاء الذين شملتهم الدراسة لديهم زيادة في أنواع من البكتيريا التي تنتج الكثير من الزبدات والبروبيونات.

خلص الباحثون إلى أن المرضى لديهم ارتفاع بأعداد بكتيريا معوية تعرف بالعاثيات وانخفاض بأنواع أخرى منها، وباستخدام تلك الصورة الميكروبية للتنبؤ بالمرض تمكنت الخوارزمية من القيام بذلك بدقة بلغت 83% من المرات التي استخدمت فيها الطرق التقليدية.