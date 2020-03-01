اخبار الخليج

ميكروبات الأمعاء تنبئ بضغط الشريان الرئوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروبات الأمعاء تنبئ بضغط الشريان الرئوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت دراسة حديثة عن دور ميكروبات الأمعاء في الإصابة بارتفاع ضغط الشريان الرئوي، حيث وُجد أن المرضى لديهم نوع معين من البكتيريا، ونُشرت التفاصيل بمجلة «ارتفاع ضغط الدم».
شملت الدراسة 18 شخصاً تم تشخيصهم من قبل بارتفاع ضغط الشريان الرئوي النوع1، و13 شخصاً يتمتعون بالصحة الجيدة؛ وجُمعت منهم عينات للميكروبات التي تعيش بالأمعاء لدى كل متطوع مع الاستعانة بدراسات جينية للمقارنة بين أنواع البكتريا المتواجدة.
ظهر من النتائج أن مرضى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي لديهم ارتفاع بمستويات توليف مواد تنتجها البكتيريا منها أرجينين، برولين، وأورنيثين، بجانب مواد أخرى؛ وفي المقابل وُجد أن الأصحاء الذين شملتهم الدراسة لديهم زيادة في أنواع من البكتيريا التي تنتج الكثير من الزبدات والبروبيونات.
خلص الباحثون إلى أن المرضى لديهم ارتفاع بأعداد بكتيريا معوية تعرف بالعاثيات وانخفاض بأنواع أخرى منها، وباستخدام تلك الصورة الميكروبية للتنبؤ بالمرض تمكنت الخوارزمية من القيام بذلك بدقة بلغت 83% من المرات التي استخدمت فيها الطرق التقليدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميكروبات الأمعاء تنبئ بضغط الشريان الرئوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا