تشخيص التوحد من العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توصل العلم لوسيلة تشخص مبكراً توحد الطفل من فحص العين بواسطة جهاز محمول؛ وذلك بعد القيام بدراسة نشرتها مجلة «التوحد والاضطرابات النمائية».

أجرى الباحثون مسح العين بواسطة الجهاز لحوالي 180 شخصاً من فئة التوحد وغير فئة التوحد، تتراوح أعمارهم بين 5 و21 عاماً، وأظهر المسح نمطاً من الإشارات الكهربية الخفية داخل شبكية العين يختلف لدى فئة التوحد، والذي يعود لاختلافات تطور الدماغ لدى تلك الفئة.

ظل العلماء يبحثون منذ عهد بعيد عن علامة حيوية تكشف التوحد مبكراً لتقديم التدخل المناسب في الوقت المناسب، وتوصلوا من خلال الدراسة الحالية إلى ذلك الاختلاف بالنمط داخل شبكية العين التي تُعد امتداداً للدماغ، وتتكون من أنسجة عصبية ترتبط بالدماغ عن طريق العصب البصري لذلك تشكل منطقة مثالية لمتابعة ما يدور داخل الدماغ.