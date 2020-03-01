شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا: تراجع التلوث الجوي في الصين بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، صوراً للأقمار الصناعية تظهر تراجعاً هائلاً في مستويات التلوث فوق الصين، وقالت إن ذلك يعود في قدر منه إلى تفشي فيروس كورونا وإغلاق مناطق واسعة في الصين.
وحسب تقرير ناسا هناك انخفاض كبير في معدلات ثاني أوكسيد النيتروجين فوق الصين، وهو غاز سام ينبعث من السيارات والمصانع ومحطات توليد الطاقة. وأرجعت ذلك إلى التباطؤ في النشاط الاقتصادي نتيجة إجراءات الحد من انتشار الفيروس.
وكان انخفاض مستويات الغاز السام واضحاً فوق مدينة ووهان، التي اعتبرت بؤرة ظهور الفيروس في الصين، لكنه امتد إلى مناطق أخرى في أنحاء البلاد كلها.
ورغم أن بعض العلماء يرجعون الانخفاض في انبعاثات الغازات السامة الملوثة للهواء إلى إلغاء احتفالات رأس السنة القمرية في الصين بسبب فيروس كورونا، إلا أن كثيرين يرون أن معدلات الانخفاض الحالية في أجواء الصين كلها تعود إلى أكثر من إلغاء احتفال أو تغيرات مناخية موسمية.
وحسب تقديرات مقارنة تصل نسبة الانخفاض في انبعاثات الغازات السامة في أجواء الصين إلى نحو 30 في المئة مقارنة بأوقات مماثلة من سنوات سابقة.
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