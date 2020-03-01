شكرا لقرائتكم خبر عن «لا يوجد شر» الإيراني يفوز بجائرة الدب الذهبي بمهرجان برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال جيريمي أيرونز رئيس لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي إن فيلم «لا يوجد شر» للمخرج الإيراني محمد رسولوف فاز بجائزة الدب الذهبي.
ويتناول الفيلم، الذي تم تصويره سراً في تحد لرقابة الحكومة الإيرانية، قصة أربعة أشخاص تم اختيارهم لتنفيذ عقوبة الإعدام والورطة الأخلاقية التي تعرض لها كل منهم وتداعيات ما سيظهرونه من تحد عليهم وعلى المحيطين بهم.
ولم يسمح لرسولوف بمغادرة البلاد لتسلم الجائزة. وتسلمت ابنته باران التي تمثل في هذا الفيلم أيضاً الجائزة بدلاً منه.
وقالت باران:«إنني مرتبكة وسعيدة جداً بهذه الجائزة ولكن في نفس الوقت فإنني حزينة لأنها لمخرج لم يستطع التواجد هنا الليلة. ولذلك فبالإنابة عن كل الفريق أقول هذه له».
وقال رئيس لجنة التحكيم: «الفيلم يحكي أربع قصص تظهر كيف يلقي نظام مستبد بشباكه على المواطنين العاديين بغرض جرهم نحو الوحشية، ويطرح الفيلم أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي نقوم بها في الحياة».
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