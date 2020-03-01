مركز الإمارات لفنون العرائس يختتم ورشته التأسيسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت قبل يومين أعمال الورشة التدريبية الأولى بمركز الإمارات لفنون العرائس التابع لجمعية المسرحيين، بتكريم المنتسبين الجدد للمركز وتوزيع شهادات المشاركة عليهم، حيث قدم المنتسبون عروضاً على أنواع الدمى والعرائس التي تدربوا عليها خلال فترة الورشة التي استمرت عشرة أيام، وأشرف عليها المدرب عدنان سلوم، الذي أشار

إلى أن المنتسبين الجدد يعدون النواة الأولى للمركز حيث سيعتمد عليهم في تأسيس عرض مسرحي للعرائس يتم عرضه بعد ذلك لجمهور الأطفال في الحدائق العامة والمدارس، كون فن مسرح الدمى لم يأخذ حقه من الانتشار في منطقة الخليج.

من جانب آخر أشار مرعي الحليان مدير المركز إلى أن جمعية المسرحيين أسست مركز الدمى والعرائس من أجل ترسيخ هذا الفن الغائب عن الساحة الفنية، ودعت الفرق المسرحية الإماراتية إلى إيفاد عناصرها من الراغبين في العمل في مسرح العرائس للانضمام إلى ورش المركز، كما أن جمعية المسرحيين وبالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح سخرت جميع الإمكانات الفنية والمادية لدعم أنشطة المركز حرصاً منها على تنويع أساليب الفرجة المسرحية، خصوصاً أن فن مسرح العرائس، فن مؤثر ويرتبط بعلاقة وثيقة بالأطفال.