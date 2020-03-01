شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع دواوين الكويت يعلن إغلاق الدواوين لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تجمع دواوين الكويت، إغلاق الدواوين (لمن يرغب) من أعضاء التجمع لمدة أسبوعين، وذلك تضامنا مع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة الكويتية للحد من انتشار فيروس (كورونا – كوفيد 19)، وناشد التجمع - في بيان صحفي - أعضاءه بعدم المصافحة والتقبيل لمن لا يرغب بالإغلاق، والاكتفاء بالسلام من بعيد فقط.
يذكر أن الدواوين هي عادة كويتية منذ قديم الأزل، لتجميع الأصدقاء وأبناء العائلات والحي الواحد داخل الكويت، إلا أن مخاوف انتشار الفيروس، دفعت بالعديد من كبار أصحاب الدواوين إلى الاعتذار عن استقبال روادها لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للحد من انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد إلى 46 حالة، بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.
وقالت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف - في مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة - إن الحالة الجديدة المصابة، هي من ضمن الكويتيين القادمين من إيران.
وأضافت المضف أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى أن فريقا طبيا في جميع التخصصات يشرف على علاجهم، وأن جميع إمكانيات وزارة الصحة الكويتية، مسخرة لمتابعة حالتهم الصحية.
وأهابت الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، للحفاظ على صحة الجميع.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، عدم وجود اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليستقر عدد المصابين عند 45 حالة؛ وذلك بعد تسجيل حالتين جديدتين من المخالطين القادمين من إيران أمس الأول الجمعة.
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