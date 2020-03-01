شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن تسجيل حالة جديدة من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالكويت لـ46 حالة. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم "كونا":" جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مراكز الحجر الصحي بصحة جيدة ويتلقون كل الرعاية والمتابعة". وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا. Advertisements ‏وكشف الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الجمعة، حول مستجدات الفيروس، مؤكدا أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد وصل إلى 45 حالة وجميعهم حالتهم مستقرة، مؤكدة أن هناك تعاون مستمر بين الوزارة وجميع الجهات المعنية للتصدى لهذا الفيروس.

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