شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإماراتية تحذر من تداول الشائعات حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت وزارة الصحة بدولة الإمارات من تدول شائعات حول فيروس كورونا المتفشى فى عدد كبير من البلاد، و أعلنت دائرة الصحة فى أبوظبى أن ما تم تداوله اليوم حول وجود حالة مصابة بفيروس "كوفيد 19 " فى إحدى المجمعات السكنية بالإمارة بيانات غير صحيحة جاءت من مصادر غير رسمية، فى حين أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع هى الجهة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن الإصابات المؤكدة، وتقوم بذلك بكل شفافية.

وتهيب السلطات الصحية بالجمهور ضرورة استقاء المعلومات والتطورات المحلية الخاصة بفيروس "كوفيد 19 " من المصادر الرسمية، ومتابعة النشرات والتحديثات التى تصدرها الجهات المختصة، التى ستواصل التعامل بشفافية تامة بخصوص تطورات الوضع الصحى وجميع الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، كما تهيب بالجمهور عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر، حسبما جاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويتبع القطاع الصحى فى أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسات وإجراءات صارمة تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية المعتمدة فى التعامل مع الأوبئة والجائحات، ومن ضمنها فيروس "كوفيد 19 ".

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وأكدت دائرة الصحة فى أبوظبى أنها تضع صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع فى مقدمة أولوياتها، وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19 "، وتوعية المجتمع حول تطورات الوضع الصحى بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة.

وتشمل تلك السياسات والإجراءات؛ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس، والمتابعة الدائمة للوضع الصحى بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء فى القطاع الصحي، وأنظمة التقصى والإنذار المبكر للحالات المشتبه بإصابتها، وتأهب الفرق الطبية على مدار الساعة، وتوفير المستلزمات الطبية، وقنوات التواصل المباشرة مع الجمهور فى حالات الاستفسارات والطوارئ، وصولاً إلى مبادئ الشفافية التامة فى الإفصاح عن تطورات الوضع الصحي، وإجراءات فحص المخالطين، وتدابير التقصى النشط، والحجر الصحى الاحترازي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأعلى مستوى لمعايير منظمة الصحة العالمية، حرصا على سلامة وصحة أفراد المجتمع.