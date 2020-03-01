«الدفاع المدني» يعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية فتحت المديرية العامة للدفاع المدني باب التقديم على 7 وظائف صحية شاغرة للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية . وأوضحت أنه على الراغبين في شغلها التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي من هنـــــــــا . ويبدأ التقديم اعتباراً من 6 / 7 / 1441 ويستمر إلى 10 / 7 / 1441 هــ.

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