الهلال يبتعد في الصدارة و #الاتحاد يتخم شباك #الشباب

الخليج - حسن القبيسي

ابتعد الهلال في صدارة الترتيب بخمس نقاط بعد نهاية الجولة الـ 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تمكن من التغلب على مضيفه التعاون بهدف وحيد، في حين خسر منافسه المباشر النصر نقطتين بعد أن تعادل مع ضيفه الاهلي بهدفين لكلاً منهما .

وأكتسح الاتحاد ضيفه الشباب بنتيجة كبيرة قوامها 5 أهداف مقابل هدف واحد ، كما حقق الاتفاق نتيجة عريضة على ضيفه أبها حيث استطاع الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ، وتمكن الفتح من تحويل قلب نتيجته أمام ضيفة الوحدة بعد أن تأخر بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف ، وحقق ضمك فوزا مهما من أجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة حيث كسب ضيفه الحزم بثلاثة أهداف دون مقابل ، واحتل العدالة المركز الآخير في سلم الترتيب بعد خسارته من الفيصلي بهدفين دون مقابل .

وشهدت الجولة الـ 20 تسجيل 30 هدف في منها 3 ضربات جزاء ، ولا زال الهلال الأكثر تسجيلاً حيث سجل مهاجموه 50 هدف يليه الأهلي بـ 35 هدف ، في حين تساوت أندية أبها والحزم وضمك في عدد الأهداف المسجلة فيهم حيث إستقبل كل فريق 28 هدف .

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ولم يجد أي تغيير على قائمة الهدافين حيث لا زال حمد الله بـ 16 هدف يليه قوميز بـ 14 هدف والسومة بـ 12 هدف .

ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد الجولة 20:

الترتيب الفريق النقاط 1 الهلال 47 2 النصر 42 3 الأهلي 34 4 الوحدة 33 5 الفيصلي 31 6 الرائد 31 7 التعاون 29 8 الشباب 28 9 الفيحاء 27 10 الإتفاق 26 11 أبها 24 12 الإتحاد 22 13 الحزم 22 14 الفتح 18 15 ضمك 17 16 العدالة 14

مباريات الجولة الـ 21