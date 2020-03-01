شركة شيفروليه تكشف عن لقطات رسمية لنسخه طراز "كورفيت C8"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة شيفروليه عن لقطات رسمية لنسخه طراز "كورفيت C8" التي تحتوي على مقود السيارة بالجهة اليمنى لأول مرة فى تاريخ هذا الطراز، وفقا للعين.



ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية التي ظهر بها مقود القيادة بالجانب الأيمن ليضيف ميزة جديدة على المميزات المتعددة التي يتمتع بها هذا الطراز.

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وذكر الموقع الأمريكي أن طرح شيفروليه لنسخة بمقعد أيمن للقيادة من طراز كورفيت C8 يرجع لنية شركة شيفروليه لطرح الطراز الرياضي للبيع للمرة الأولى بالسوق الأسترالية، التي تعتبر بها المقاعد ذات المقاعد اليمنى بالسيارات أمر شائع.

وأضافت شركة شيفروليه لهذه النسخة ناقل سرعة من نوع خاص، مزود بـ8 سرعات، من فئة dual-clutch.

وكانت شركة جنرال موتورز قد أغلقت مصانع ماركة holden التابعة لها بأستراليا وإنهاء وجودها هناك، بعد أن كانت من أبرز الماركات التابعة لمجموعة جنرال موتورز والمتخصصة في تصنيع سيارات بمقاعد يمنى للقيادة.