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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول وفاة بكورونا في تايلاند والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات التايلاندية، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، موضحة أنه كان يعاني من حمى الضنك.
وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند إن البلاد رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى تعافي 30 منها، بينما لا يزال 11 في المستشفيات.
وقضى فيروس كورونا المتحور، المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، على 2980 شخصا وأصاب أكثر من 86 ألفا و905 آخرين حول العالم حتى اليوم، بعدما تفشى في ديسمبر/كانون الأول منطلقا من مدينة ووهان الصينية.
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