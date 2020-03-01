أول وفاة بكورونا في تايلاند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات التايلاندية، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لرجل يبلغ من العمر 35 عاما، موضحة أنه كان يعاني من حمى الضنك.

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وقال المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض في تايلاند إن البلاد رصدت 42 حالة إصابة بالفيروس منذ يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى تعافي 30 منها، بينما لا يزال 11 في المستشفيات.

وقضى فيروس كورونا المتحور، المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، على 2980 شخصا وأصاب أكثر من 86 ألفا و905 آخرين حول العالم حتى اليوم، بعدما تفشى في ديسمبر/كانون الأول منطلقا من مدينة ووهان الصينية.