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شركة مايكروسوفت تطلق لعبة سودوكو لأجهزة أبل مجاناً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

شركة مايكروسوفت تطلق لعبة سودوكو لأجهزة أبل مجاناً

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة مجانية من لعبة الألغاز اليابانية الشهيرة سودوكو Sudoku لأجهزة أبل الجوالة.

 

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة المجانية تحمل اسم مايكروسوفت سودوكو Microsoft Sudoku، مشيرة إلى أنه يتعين على اللاعب، كما هو معتاد، حل الألغاز من 1 إلى 9، وهناك ستة مستويات مختلفة من الصعوبة، إضافة إلى توافر طرق لعب بديلة، مثل كتل ذات أشكال غير منتظمة، ومن أجل التحفيز على المدى الطويل تظهر ثلاثة تحديات يوميا، إلى جانب جمع القطع النقدية وشارات الفوز.

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وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه يتم إنشاء الألغاز بشكل عشوائي وغير منتظم، بحيث لا يظهر نفس اللغز عدة مرات، كما يمكن للاعب الاستعانة بالأشكال البديلة، التي يتم فيها استبدال الأرقام بالرموز، ويمكن تسجيل عملية العصف الذهني في اللعبة مباشرة، كما يمكن التراجع عن الأخطاء.

 

وإذا قام اللاعب بربط اللعبة بحساب مايكروسوفت، فيمكنه الحصول على إنجازات Xbox Live ونقل نتائجه إلى أجهزة "آي أو إس" الأخرى، علاوة على أنه يتم تخزين النتائج عند إغلاق التطبيق.

 

وتتوافر لعبة مايكروسوفت سودوكو مجاناً، وتوفر الشركة المطورة للعبة أيضاً اشتراكات شهرية وسنوية نظير 2 أو 11 دولاراً.

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