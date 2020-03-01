هواتف الصين تتحدى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت تقارير صينية أنه من المتوقع أن تصل مبيعات الهواتف المحمولة في العملاق الأسيوي إلى 330 مليون وحدة العام الجاري.



وأوضحت شركة تشاينا يونيكوم، وهي واحدة من رواد مشغلي الاتصالات في الصين، أن مبيعات الهواتف المحمولة من الجيل الخامس ستتراوح بين 100 إلى 180 مليون هاتف.

وتشير الأرقام المعلنة إلى أن سوق الهواتف المحمولة في الصين لا يعبأ بآثار فيروس كورونا، ويواصل نموه بشكل كبير في عام 2020.

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وتهدف الشركة إلى بيع 110 ملايين هاتف محمول في عام 2020، بما في ذلك من 33 إلى 60 مليون هاتف بتقنية الجيل الخامس.

ووافقت الصين على الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس في يونيو/حزيران 2019، مما أدى إلى زيادة حماسة المستهلكين وتسارع الاستثمار الصناعي.

وقالت شركة تشاينا يونيكوم في الأسبوع الماضي، إنها ستعمل مع شركة تشاينا تيليكوم لإنهاء بناء 250 ألف محطة قاعدة لتقنية الجيل الخامس في جميع أنحاء البلاد، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وتعمل الحكومة الصينية على وضع سلسلة من التدابير الاقتصادية القوية لمواجهة تراجع النمو نتيجة تنامي فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، السبت، تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، مشيرة إلى تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس؛ من بينها 423 في مقاطعة هوبي.