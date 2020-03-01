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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن تصميم للنسخة الجديدة من Facebook Messenger والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أوشك موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك على وضع اللمسات النهائية على عمليات تطوير بعض خدماته وتجديد شكل التصميمات الخاصة بالتطبيقات الملحقة.
ومؤخراً تم الكشف عن تصميم للنسخة الجديدة من Facebook Messenger.
وأظهرت صور مسربة لتصميم النسخة الجديدة من Facebook Messenger اعتماد فيسبوك على الأناقة والبساطة في التصميم الجديد، بحسب موقع TechCrunch المختص في مجال التكنولوجيا.
وقال الموضع، إن فيسبوك عملت على إخفاء علامة الاكتشاف Discover، وأنهت وجود الدردشة الآليةChatbots وأبقت على استخدامها في نطاق ضيق لصفحات الأعمال، ومن خلال استخدام رمز QR.
وقامت الشركة الأمريكية بتوفير التحديث على العديد من الأجهزة في مختلف المناطق، قبل أن يتم اعتماد التصميم النهائي لتجربته عند بعض المستخدمين.
ويأتي التصميم الجديد ضمن مجموعة من التغييرات الأخرى؛ حيث سبق وأن أعلنت فيسبوك أواخر عام 2018 على القيام بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.