عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أوشك موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك على وضع اللمسات النهائية على عمليات تطوير بعض خدماته وتجديد شكل التصميمات الخاصة بالتطبيقات الملحقة.



ومؤخراً تم الكشف عن تصميم للنسخة الجديدة من Facebook Messenger.

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وأظهرت صور مسربة لتصميم النسخة الجديدة من Facebook Messenger اعتماد فيسبوك على الأناقة والبساطة في التصميم الجديد، بحسب موقع TechCrunch المختص في مجال التكنولوجيا.

وقال الموضع، إن فيسبوك عملت على إخفاء علامة الاكتشاف Discover، وأنهت وجود الدردشة الآليةChatbots وأبقت على استخدامها في نطاق ضيق لصفحات الأعمال، ومن خلال استخدام رمز QR.

وقامت الشركة الأمريكية بتوفير التحديث على العديد من الأجهزة في مختلف المناطق، قبل أن يتم اعتماد التصميم النهائي لتجربته عند بعض المستخدمين.

ويأتي التصميم الجديد ضمن مجموعة من التغييرات الأخرى؛ حيث سبق وأن أعلنت فيسبوك أواخر عام 2018 على القيام بها.