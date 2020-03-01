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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يوقف الإنتاج مؤقتا بمصنع سامسونج في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أغلقت شركة سامسونج للإلكترونيات مصنعها للهواتف المحمول في مجمع جومي الصناعي بكوريا الجنوبية مؤقتا، بعد أن كشفت نتائج تحليل لأحد العاملين في المصنع، السبت، إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه سيتم إغلاق المصنع حتى الساعة السابعة من مساء الأحد لأعمال التطهير، وسيتم إغلاق الطابق الذي يعمل فيه الموظف حتى الثلاثاء المقبل.
وشهد مصنع سامسونج للرقائق الإلكترونية في جيهيونج في كوريا الجنوبية إصابة عامل بمطعم المصنع، السبت، ولم يتأثر الإنتاج بسبب ذلك، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
وسجلت كوريا الجنوبية، السبت، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية، ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16.
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