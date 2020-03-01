قطر تعلن اكتشاف أول إصابة بـ«كورونا» على أراضيها

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة فيروس كورونا الجديد. وذكرت وكالة أنباء القطرية«قنا» ، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتير» أن وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. شاهد أيضاً من سكاي نيوز: الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تخفيضات السيارات بمصر وصلت إلى 100 ألف جنيه يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك مع تراجع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الماضية تأثرا بإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. سكاي نيوز عربية

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أطباء سعوديون يحذرون من عمليات التجميل الفاشلة في تركيا وتتسبب هذه الظاهرة في مضاعفات وأخطاء طبية فادحة، نتيجة انعدام الرقابة وغياب القانون الذي يحمي حقوق المرضى في بعض تلك الدول. تقرير علي الشريف من الرياض. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان الفيروس القاتل.. الإجراءات الوقائية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي يذكر أن أمير قطر تميم بن حمد أمر الأربعاء الماضي بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا بإيران. وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020

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